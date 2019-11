De Nederlandse curlingploeg is het EK zaterdag met een nederlaag begonnen. Zwitserland was in het Zweedse Helsingborg met 9-4 te sterk voor de ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt.

Het ging lang gelijk op tussen beide landen, maar achtvoudig Europees kampioen Zwitserland maakte aan het einde van de ontmoeting alsnog het verschil. Nederland speelt zaterdag om 20.00 uur nog tegen Engeland en zondag tegen Duitsland.

Naast Nederland, Zwitserland, Engeland en Duitsland wordt het deelnemersveld gevormd door Denemarken, Italië, Noorwegen, Rusland, Schotland en gastland Zweden. Het EK duurt tot en met volgende week zaterdag.

Nederland eindigde op het vorige EK als achtste en twee jaar geleden als zevende. De ploeg van Leibbrandt hoopt in ieder geval bij de eerste zeven landen te eindigen, want daarmee zou de ploeg zich plaatsen voor de komende twee wereldkampioenschappen.

Deelname aan de WK's is belangrijk, want daar wordt bepaald welke landen zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen van 2022 in Peking plaatsen. Het Nederlandse team op het EK bestaat uit skip Jaap van Dorp, Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en Wouter Gösgens.