Epke Zonderland laat de World Cup in het Duitse Cottbus volgende week aan zich voorbijgaan. De Friese turner heeft afgelopen week opnieuw een ingreep aan zijn voorhoofdsholtes moeten ondergaan.

"Ik wil volledig herstellen", zegt Zonderland vrijdag tegen de NOS. "Ik voel mij nu niet goed. Het is daarom niet verstandig om naar Cottbus af te reizen. Heel jammer."

De drievoudig wereldkampioen op de rekstok had in het verleden al vaker last van ontstekingen aan de holtes. Hierdoor liep hij een trainingsachterstand op en slaagde hij er tijdens de WK van vorige maand in Stuttgart niet in om zich te kwalificeren voor de finale op zijn favoriete onderdeel.

Mede door een val op de WK liep de 33-jarige Zonderland directe kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio mis. De komende maanden hoopt hij via de wereldbekerwedstrijden alsnog een ticket te bemachtigen.

Zonderland moet minimaal één keer winnen voor olympisch ticket

Om zich te plaatsen voor de Spelen moet Zonderland als eerste eindigen in het wereldbekerklassement op de rekstok. Op dit moment bezet bezet hij de eerste plaats, maar er staan nog vier wedstrijden op het programma.

Na de wedstrijd in Cottbus, die van 21 tot en met 24 november op het programma staat, volgen er in februari en maart World Cups in Melbourne, Bakoe en Doha. Daar moet Zonderland minimaal één keer winnen voor deelname aan de Spelen.

De olympisch kampioen van 2012 heeft in ieder geval vertrouwen dat hij zich zal kwalificeren. "Ik geloof er nog steeds in om het olympisch ticket te halen", laat hij weten.