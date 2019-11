De Amerikaan Myles Garrett heeft vrijdag in de NFL de zwaarste schorsing ooit gekregen voor een incident op het veld. De speler van Cleveland Browns misdroeg zich in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar in de wedstrijd tegen Pittsburgh Steelers.

Garrett kreeg het tijdens het duel aan de stok met tegenstander Mason Rudolph. Bij de vechtpartij trok hij de helm van het hoofd van de quarterback van de Steelers en probeerde hij ermee te slaan.

De NFL schorst Garrett in ieder geval voor de rest van het seizoen - er zijn nog zes wedstrijden te gaan - en houdt de defensive end mogelijk langer aan de kant.

"Garrett heeft zich onnodig misdragen, de gedragsregels geschonden, gevochten en de helm van een tegenstander gebruikt om ermee te slaan", aldus de NFL in een verklaring. De organisatie bestraft overigens niet alleen Garrett voor de vechtparij.

Teamgenoot Larry Ogunjobi moet één wedstrijd toekijken wegens het ten val brengen van Rudolph en Maurkice Pouncey van de Steelers staat drie duels aan de kant voor het aanvallen van Garrett. Bovendien zijn beide clubs beboet met 250.000 dollar (ruim 225.000 euro).

Het liep flink uit de hand bij de wedstrijd tussen Cleveland Browns en Pittsburgh Steelers. (Foto: Pro Shots)

Garrett: 'Ben verschrikkelijk de fout in gegaan'

De 23-jarige Garrett zelf bekent in een verklaring alle schuld. "Ik ben verschrikkelijk de fout in gegaan. Ik verloor mijn verstand en wat ik heb gedaan is zelfzuchtig en onacceptabel. Ik weet dat alleen ik hier verantwoordelijk voor ben en ik kan vanaf nu alleen maar gaan bewijzen wat mijn echte karakter is", schrijft hij.

"Ik zeg sorry tegen Mason Rudolph, mijn ploeggenoten, onze hele organisatie, onze fans en de NFL. Ik weet dat ik moet boeten voor wat ik heb gedaan en dat ik ervan moet leren. Dat ben ik ook absoluut van plan."

Cleveland Browns won de wedstrijd tegen Pittsburgh Steelers met 21-7. Het reguliere NFL-seizoen duurt nog tot en met 29 december. De Super Bowl staat begin februari op het programma.