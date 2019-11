Het Nederlands elftal hoopt zich voor het EK 2020 te plaatsen, in Wit-Rusland staat de eerste wereldbeker schaatsen op het programma en Max Verstappen hoopt op een podiumplek in de Grand Prix van Brazilië. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar je die kunt volgen.

Plaatst Oranje zich voor het EK?

Het Nederlands elftal kan zich zaterdagavond voor het EK van 2020 kwalificeren. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt in Belfast een wedstrijd tegen Noord-Ierland en is bij een gelijkspel al zeker van een ticket. Oranje zou zich daarmee revancheren voor het misgelopen EK van 2016 in Frankrijk.

Wanneer? Het duel begint om 20.45 uur.

Waar te volgen? De EK-kwalificatiewedstrijd is te volgen via een liveblog op NU.nl en te zien bij de NOS op NPO1. De voorbeschouwing begint om 19.48 uur. Om de wedstrijd op de voet te volgen:

Eerste World Cup schaatsen van start

Na het World Cup-kwalificatietoernooi van twee weken geleden in Thialf wordt dit weekend in het Wit-Russische Minsk de eerste wereldbeker schaatsen van dit seizoen gehouden. Het is de eerste keer dat de Nederlandse schaatsers zich met de buitenlandse concurrenten kunnen meten.

Wanneer? De wereldbeker is vrijdag al van start gegaan en duurt tot en met zondagmiddag. Zaterdag om 13.00 uur staat de eerste afstand op het programma en het laatste nummer begint rond 14.56 uur. Zondag wordt er wederom vanaf 13.00 uur geschaatst. Dan begint de laatste afstand om 14.59 uur.

Waar te volgen? Via een livestream op NOS.nl en in de NUsport-app.

Onder anderen Kjeld Nuis komt zaterdag in actie in Minsk. (Foto: Pro Shots)

Max Verstappen jaagt op podiumplek in Brazilië

Max Verstappen jaagt in de Grand Prix van Brazilië op een podiumplek, nadat de coureur van Red Bull Racing twee weken geleden als derde eindigde in de Verenigde Staten. De 22-jarige Verstappen kwam vorig jaar als tweede over de finish op Interlagos.

Wanneer? De eerste twee vrije trainingen zijn vrijdag al afgewerkt en zaterdag staan de derde vrije training (16.00-17.00 uur) en de kwalificatie (19.00-20.00 uur) op het programma. De race gaat zondag om 18.10 uur van start.

Waar te volgen? Alles is live op televisie te zien bij Ziggo Sport en te volgen in een liveblog op NU.nl en via de NUsport-app.

Max Verstappen heeft kansen op de zege in de Grand Prix van Brazilië. (Foto: Pro Shots)

Van Gerwen jaagt op titel bij Grand Slam of Darts

In het Engelse Wolverhampton breekt dit weekend de apotheose van de Grand Slam of Darts aan. Michael van Gerwen is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit. De nummer één van de wereld won de Grand Slam of Darts al drie keer: in 2015, 2016 en 2017.

Wanneer? Van Gerwen speelt zaterdagavond zijn kwartfinale tegen Adrian Lewis. De halve eindstrijd en de finale worden op zondag afgewerkt.

Waar te volgen? De wedstrijden zijn allemaal live te zien op RTL 7 en te volgen via de NUsport-app.

Federer wil recordaantal titels op ATP Finals uitbreiden

Dit weekend wordt duidelijk wie de prestigieuze ATP Finals op zijn naam schrijft. De vier overgebleven halvefinalisten zijn Roger Federer, Dominic Thiem, Stéfanos Tsitsipás en Alexander Zverev. Federer, met zes titels recordhouder op het eindejaarstoernooi, treft Tsitsipás en Zverev speelt tegen Thiem.

Wanneer? De twee halve finales staan zaterdag op het programma. Federer-Tsitsipás begint om 15.00 uur en Zverev-Thiem gaat om 21.00 uur van start. De eindstrijd wordt zondag afgewerkt.

Waar te volgen? De wedstrijden zijn allemaal live op FOX Sports 5 te zien en de finale is te volgen via een liveblog op NU.nl en in de NUsport-app.

Roger Federer hoopt de ATP Finals voor de zevende keer te winnen. (Foto: Pro Shots)