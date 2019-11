Het gevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari op zaterdag 21 december wordt alsnog een strijd om de wereldtitel in het zwaargewicht. Aanvankelijk zou er geen officiële titel op het spel staan in de GelreDome, maar profbond Glory heeft anders besloten.

"Alle supporters bleven maar schreeuwen om een titelgevecht. Daarom hebben we besloten om de fans datgene te geven wat ze zo graag willen: een world heavyweight championship", zegt Glory-directeur Marshall Zelaznik vrijdag in De Telegraaf.

Bij het eerste gevecht tussen Verhoeven en Hari, in december 2016 in het Duitse Oberhausen, stond er ook geen titel op het spel. Verhoeven won die strijd, nadat Hari in de tweede ronde geblesseerd opgaf.

De twee kickboksers lieten in oktober bij een persmoment in Utrecht al weten dat het prestigieuze gevecht voelde als een titelstrijd. "Als ik verlies, zal ik me absoluut geen titelhouder meer voelen", zei Verhoeven destijds. Hij benadrukt nu dat "de lat nog hoger wordt gelegd".

De dertigjarige Verhoeven heeft de wereldtitel in het zwaargewicht al sinds juni 2014 in zijn bezit. Hij verdedigde de riem eerder met succes tegen Guto Inocente, Benjamin Adegbuyi (twee keer), Mladen Brestovac (twee keer), Errol Zimmerman, Anderson Silva en Jamal Ben Saddik.

Verhoeven blijft nog langer bij Glory

Overigens meldt De Telegraaf vrijdag ook dat Verhoeven nog langer aan Glory verbonden blijft. De Nederlander, die de laatste tijd in verband werd gebracht met andere kickboksorganisaties, is een nieuwe meerjarig contract overeengekomen met de profbond.

"Hopelijk kunnen we samen de kickbokssport naar nog grotere hoogten stuwen", zegt Zelaznik. In mei dreigde Verhoeven juist nog zijn contract niet te verlengen, omdat hij wilde dat Glory een rematch met Hari zou organiseren.

"Pas als het gevecht is gepland, praat ik met Glory over verlenging van mijn verbintenis. Zo simpel is het. Ik wil eerst tegen Badr vechten en pas daarna komen anderen aan de beurt", zei hij toen in gesprek met het AD.

Het tweede gevecht tussen Verhoeven en Hari gaat zaterdag 21 december om 21.00 uur van start in de GelreDome in Arnhem. De strijd wordt over vijf ronden beslecht.