Jorge Lorenzo heeft besloten om na dit seizoen te stoppen als professioneel motorcoureur. De drievoudig wereldkampioen in de MotoGP maakte dat donderdag bekend op een persconferentie.

Er waren al langer geruchten dat de 32-jarige Lorenzo zou stoppen. De Spanjaard miste vier races dit seizoen door een val tijdens de vrije training voor de Grand Prix van Assen en speelde daardoor geen rol van betekenis in de WK-stand.

"Ik ben hier om aan te kondigen dat zondag mijn laatste Grand Prix wordt", zei Lorenzo donderdag op zijn persconferentie. "Er zijn vier belangrijke dagen in het leven van een coureur: je WK-debuut, het winnen van je eerste race, je eerste wereldbeker en je aankondiging van je pensioen. Die laatste dag is nu aangebroken."

Lorenzo maakte in 2002 op vijftienjarige leeftijd in de 125cc-klasse zijn debuut in de motorsport. Hij kwam drie jaar uit in de die klasse en reed voor zijn overstap naar de MotoGP in 2005, 2006 en 2007 nog in de 250cc-klasse.

Lorenzo rijdt in Valencia laatste race

Lorenzo rijdt sinds 2008 in de MotoGP en veroverde in 2010, 2012 en 2015 de wereldtitel met Yamaha. In 2009, 2011 en 2013 eindigde hij als tweede en in 2014 en 2016 moest hij met de derde plek genoegen nemen. De laatste twee jaar eindigde hij met Ducati ver buiten het podium.

De ervaren Lorenzo bezet momenteel de negentiende plek in de WK-stand met 25 punten. Marc Marquez stelde begin oktober al de wereldtitel veilig. Het seizoen wordt zondag afgesloten met een race in Valencia, de laatste Grand Prix van Lorenzo.