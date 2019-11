Peter Wright heeft zich woensdag ten koste van Rob Cross geplaatst voor de kwartfinales van de Grand Slam of Darts. De Schot liet de voormalig wereldkampioen kansloos in Wolverhampton.

Wright gunde de Engelsman in de achtste finales van het toernooi in de Aldersley Leisure Village slechts drie legs: 10-3. Hij speelt nu om een plek bij de laatste vier tegen de Engelsman Dave Chisnall. Die had evenmin moeite met Ryan Harrington: 10-3.

Naast Wright en Chisnall wisten ook Glen Durrant en Michael Smith zich woensdag te plaatsen voor de kwartfinales, die vrijdag en zaterdag op het programma staan. Zondag zijn de halve finales en de finale.

Durrant moest tegen de Duitser Gabriel Clemens tot het uiterste gaan: 10-9. Smith was vervolgens met 10-7 te sterk voor Daryl Gurney. Durrant en Smith treffen elkaar in de volgende ronde.

Donderdag hoopt ook Michael van Gerwen de laatste acht te bereiken. 'Mighty Mike' speelt dan tegen Ian White. Hij is nog de enige Nederlander die over is. Ook titelverdediger Gerwyn Price komt donderdag in actie.

Aan de Grand Slam of Darts doen de winnaars en de verliezend finalisten van de televisietoernooien van de PDC en de BDO mee. Ook de winnaars van de Euro Tour-toernooien van de PDC ontvingen een ticket.