De veelbesproken quarterback Colin Kaepernick maakt mogelijk nog dit seizoen zijn rentree in de NFL. De American footballer zit al sinds 2017 zonder club, nadat niemand hem wilde aantrekken omdat hij knielde voor het Amerikaanse volkslied.

De inmiddels 32-jarige Kaepernick houdt zaterdag in Atlanta een besloten demonstratie, waarbij alle 32 teams uit de NFL welkom zijn. De man die de San Francisco 49ers in 2012 naar de strijd om de Super Bowl leidde, is naar eigen zeggen topfit.

Onder meer Miami Dolphins, Detroit Lions en Denver Broncos hebben aangegeven een afgevaardigde te sturen. Die drie teams hebben om verschillende redenen behoefte aan een nieuwe quarterback, al dan niet als reserve.

Volgens ingewijden is de kans niet al te groot dat Kaepernick daadwerkelijk een contract zal tekenen bij een van de teams. Velen zien de demonstratie als een pr-stunt vanuit de NFL om te bewijzen dat er vanuit de bond alles aan is gedaan om Kaepernick aan een contract te helpen.

Kaepernick kwam tot schikking met NFL

De quarterback kwam eerder dit jaar tot een schikking met de NFL, nadat hij de bond en de eigenaars van de clubs had beschuldigd van een samenzwering om hem geen contract aan te bieden. Hij liet daarna direct weten weer te willen spelen, maar tot een nieuwe verbintenis kwam het vooralsnog niet.

Kaepernick was de eerste American footballer die knielde tijdens het volkslied dat traditiegetrouw voor elke NFL-wedstrijd gezongen wordt. Hij protesteerde daarmee tegen het politiegeweld tegen donkere mensen, waarna zijn voorbeeld werd gevolgd door tientallen spelers.

Zijn actie leidde tot woede bij onder anderen president Donald Trump, die zelfs opriep om spelers te ontslaan. Kaepernick kreeg wel openlijk steun van mensenrechtenorganisatie Amnesty International, dat hem onderscheidde met de Ambassador of Conscience Award. Ook werd hij een van de gezichten van een reclamecampagne van Nike.

Colin Kaepernick (midden) was de eerste American footballer die knielde voor het Amerikaanse volkslied. (Foto: Pro Shots)