De Nederlandse volleyballers hebben het niet getroffen bij de loting voor het olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn. Oranje speelt tegen onder meer Europees kampioen Servië.

De ploeg van bondscoach Roberto Piazza treft begin januari in de groepsfase ook nog de Europese nummer vier Frankrijk en Bulgarije, dat achtste op de Europese ranglijst staat. Nederland is zelf de nummer negen.

De andere groep is op het oog zwakker. Daarin zitten naast organisator Duitsland (tiende) ook België (zesde), Slovenië (zevende) en Tsjechië (elfde).

Oranje begint het toernooi op 6 januari tegen Servië, waarna een dag later Bulgarije de tegenstander is. Op 8 januari is Frankrijk de laatste tegenstander in de groep.

Nederland moet zorgen dat het minimaal als tweede eindigt in de groep, waarin alle landen één keer tegen elkaar spelen. De beste twee landen uit elke groep gaan naar de halve finale. In de finale wordt vervolgens om het enige overgebleven olympische ticket gestreden.

Medio augustus miste Nederland op het kwalificatietoernooi in eigen land al een kans om zich voor het eerst sinds 2004 te plaatsen voor de Spelen. Een maand later strandde de ploeg in de achtste finales op het EK.