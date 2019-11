Michael van Gerwen baalt ervan dat hij er dinsdagavond niet in is geslaagd het hoogste gemiddelde ooit te noteren. De nummer één van de wereld was in zijn partij tegen Ross Smith op de Grand Slam of Darts goed op weg.

Van Gerwen begon - in de wetenschap dat hij al zeker was van de volgende ronde - ijzersterk aan zijn laatste groepsduel. Hij had zicht op het recordgemiddelde van 123,5 van Peter Wright, maar hij eindigde na wat mindere beurten op ruim 111.

"Ik hoorde wat het record was en dacht: als er een mogelijkheid is, is het nu. Het ging lekker, al had het beter gekund. Ik heb twee slechte legs gegooid en dat is zonde", aldus de dertigjarige Van Gerwen bij RTL 7.

In een poging een record neer te zetten probeerde Van Gerwen onder meer bullseye te gooien toen hij op 50 stond. Vaak kiezen darters ervoor om die score met twee pijlen uit te gooien.

"Dat werd me niet heel erg in dank afgenomen door Smith volgens mij, maar daar heb ik lak aan. Ik doe mijn ding en probeer een zo goed mogelijke wedstrijd neer te zetten."

'Dit geeft veel voldoening'

Wright heeft het record pas sinds vorige maand in handen. In Barnsley gooide de Schot Van Gerwen toen uit de boeken, die in februari 2016 een gemiddelde van 123,4 neer had gezet.

Ondanks de mislukte poging om het record weer in bezit te krijgen, heeft Van Gerwen vertrouwen in de rest van het toernooi. "Mijn concurrenten weten waartoe ik in staat ben. Ik kan mooie dingen laten zien en 111 gemiddeld geeft veel voldoening. Ik mag niet klagen."

De Grand Slam of Darts is zaterdag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Het toernooi werd vorig jaar gewonnen door Gerwyn Price, die Gary Anderson in een controversiële finale de baas was.

Van Gerwen won het prestigieuze toernooi in 2015, 2016 en 2017. In de volgende ronde staat hij tegenover de Engelsman Ian White.