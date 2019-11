De Nederlandse waterpoloërs zijn dinsdag slecht aan de groepsfase van de World League begonnen. Titelverdediger Servië was in Den Haag met 7-12 te sterk.

Oranje kon in het eerste kwart (2-3) nog enigszins bijblijven, maar zag de olympisch kampioen vooral in de tweede periode (1-7) uitlopen.

In het derde en vierde kwart (3-1 en 1-1) kwam de ploeg van bondscoach Harry van der Meer nog enigszins terug, maar het verschil bleek toen al te groot.

Jesse Nispeling was met twee treffers topscorer namens Oranje. Ook Sam van den Burg, Bilal Gbadamassi, Guus van IJperen, Guus Wolswinkel en Lars Gottemaker waren trefzeker.

Nederland zit naast met Servië ook nog in de groep met Kroatië. Op 11 februari speelt Oranje tegen de Kroaten de volgende partij in de World League.

Op het EK in Boedapest komen de Nederlandse waterpoloërs opnieuw in actie tegen Servië. Twee maanden later volgt voor Oranje het olympisch kwalificatietoernooi.