Wesley Harms is dinsdag uitgeschakeld in de groepsfase van de Grand Slam of Darts. De Nederlander verloor tegen Ian White (5-4) zijn derde duel op rij en eindigde daardoor als laatste in groep B.

De 35-jarige Harms, de nummer één van de wereld bij de BDO, had een ruime zege nodig om nog te mogen hopen op een plaats in de tweede ronde, maar keek al snel tegen een 3-0-achterstand aan.

Hoewel een plek bij de laatste zestien daarmee al buiten bereik was, knokte de Alkmaarder zich nog terug in de partij. Harms won drie legs op rij en maakte er even later 4-4 van, maar zag White in de beslissende leg aan het langste eind trekken.

White is dankzij zijn tweede zege - de Engelsman won eerder met 5-2 van Steve Lennon - zeker van een plaats in de tweede ronde.

Van Gerwen kan later op dinsdag groepswinst veiligstellen

Later op dinsdag komt Michael van Gerwen in actie. 'Mighty Mike' is al zeker van een plek bij de laatste zestien en kan tegen de al uitgeschakelde Ross Smith groepswinst veiligstellen.

De Grand Slam of Darts is zaterdag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Het toernooi werd vorig jaar gewonnen door Gerwyn Price, die Gary Anderson in een controversiële finale de baas was.

De nummer één en de nummer twee van de acht poules plaatsen zich voor de knock-outfase. De halve finales en de eindstrijd worden op zondag gespeeld.