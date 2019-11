De EK atletiek, wielrennen, golf, turnen, roeien en triatlon worden in 2022 gehouden in München. De Duitse stad organiseert over drie jaar in augustus de tweede editie van de gecombineerde Europese kampioenschappen.

De EK's zullen van 11 augustus tot en met 21 augustus worden gehouden in het Olympiapark in de Zuid-Duitse stad. In 1972 (dan vijftig jaar geleden) vonden daar toen de Olympische Spelen plaats.

De gecombineerde Europese kampioenschappen werden in 2018 voor het eerst georganiseerd. De EK zwemmen, wielrennen, turnen, golf, roeien en triatlon werden in Glasgow afgewerkt, terwijl de EK atletiek in Berlijn werden gehouden.

De EK zwemmen ontbreken bij de tweede editie in München. Dat toernooi wordt wellicht geïntegreerd in de Europese Spelen, maar daar wordt met de betrokken bonden nog over gesproken.

De Europese sportbonden hopen met deze gecombineerde kampioenschappen op meer naamsbekendheid en sponsormogelijkheden.

Sharon van Rouwendaal was uiterst succesvol bij de vorige editie van de gecombineerde EK's. (Foto: Pro Shots)

Nederland pakte 43 medailles bij vorige EK's

Bij de eerste editie van de gecombineerde EK's kwamen de Nederlandse atleten tot 43 medailles (vijftien gouden, vijftien zilveren en dertien bronzen).

Sharon van Rouwendaal leverde daarbij met drie Europese titels én een zilveren medaille in het open water een belangrijke bijdrage. Hetzelfde geldt voor Femke Heemskerk, die vier keer zilver pakte bij het langebaanzwemmen.

Op de EK wielrennen verzamelde Nederland liefst veertien medailles. Dat kwam vooral dankzij de belangrijke oogst op de baan, waar liefst acht medailles (vijf keer goud en drie keer brons) werden gepakt.