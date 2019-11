Joost Luiten heeft zijn positie zaterdag niet kunnen verbeteren in de derde ronde van het Turkish Airlines Open in Antalya. De Nederlandse golfer staat in het klassement niet meer bij de beste twintig.

Luiten noteerde zijn slechtste score tot dusver in het toernooi. Hij kwam door drie birdies en twee bogeys na achttien holes uit op een totaal van 71 slagen, één onder het baangemiddelde.

De Zuid-Hollander opende donderdag met 67 slagen (-5) en kwam vrijdag tot 69 slagen (-3), waarmee hij serieus meedeed in de top van de rangschikking, maar dat kan hij dus na zaterdag vergeten.

Luiten is door zijn matige derde ronde gezakt van de gedeelde vijftiende naar de 25e plaats met 207 slagen (-9), negen slagen meer dan de Oostenrijkse leider Matthias Schwab (198 en -18).

De Fransman Benjamin Hebert, Tyrrell Hatton en Ross Fisher uit Engeland, de Amerikaan Patrick Reed en de Schot Robert MacIntyre bezetten de gedeelde tweede plaats met ieder 201 slagen (-15).

Het Turkish Airlines Open maakt deel uit van de Rolex Series en behoort daarmee tot de acht belangrijkste toernooien van het jaar op de Europese Tour. Het toernooi op de Carya Golf Club duurt nog tot en met zondag.