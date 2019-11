Fernando Alonso heeft zaterdag zijn eerste podiumplek als rallycoureur behaald. De tweevoudig wereldkampioen Formule 1 eindigde met navigator Marc Coma als derde in een vijfdaagse wedstrijd in Saoedi-Arabië.

Het was voor Alonso - die met zijn bijrijder in het laatste gedeelte van de race naar de derde plek steeg - de eerste echte test in aanloop naar de Dakar Rally, die in januari ook in Saoedi-Arabië wordt verreden.

Vorige maand werd bekend dat de 38-jarige Alonso in januari namens Toyota meedoet aan de Dakar Rally, waarin hij teamgenoot wordt van onder anderen de Nederlander Bernhard ten Brinke.

De oud-Formule 1-coureur wordt bijgestaan door Coma, een legende in de Dakar Rally. De 43-jarige Spanjaard won het evenement in 2006, 2009, 2011, 2014 en 2015 bij de motoren en is sportief directeur van de Dakar Rally.

Alonso hoopte eerder dit jaar voor het eerst de Indianapolis 500 te winnen en daarmee ook de Triple Crown of Motorsport (winst van Grand Prix Monaco, 24 uur van Le Mans én Indy 500) te veroveren. Door een dramatische kwalificatie mocht hij echter niet meedoen aan de Indy 500.

De 41e editie van de Dakar Rally wordt van 5 tot en met 17 januari verreden. De rally wordt voor het eerst in elf jaar niet in Zuid-Amerika georganiseerd.