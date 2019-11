De Britse boksbond GB Boxing heeft het verzoek van de Nederlandse federatie om de wereldtitel terug te geven aan Nouchka Fontijn naast zich neergelegd. De Britten zijn wel begripvol en maken zich net als Nederland hard voor de aanpassing van een omstreden regel.

De 31-jarige Fontijn won vorige maand in Rusland de finale in de klasse tot 75 kilogram van Lauren Price uit Wales en stond al klaar voor de podiumceremonie toen bekend werd dat op het laatste moment een protest was ingediend.

Price werd niet veel later in het gelijk gesteld, waardoor Fontijn het goud alsnog kwijtraakte. Het protest was mogelijk door een nieuwe regel van de mondiale boksbond AIBA, waardoor een bokser in beroep kan gaan tegen een specifieke ronde.

"Ze gaven aan dat ze ons begrijpen en hebben het verzoek serieus in beraad genomen, maar geven de titel niet terug", zegt voorzitter Boris van der Vorst van de Nederlandse bond tegen NU.nl. "Wel willen ze er samen met ons voor zorgen dat het systeem gaat veranderen. Ze hebben er zelf ook hinder van ondervonden."

De Nederlandse bond liet eerder al weten zich hard te maken voor een aanpassing van de omstreden regel en de Britten sluiten zich daar nu dus bij aan.

Boksbond heeft jurist in de arm genomen

De Nederlandse boksbond wil er alles aan gedaan hebben en heeft inmiddels - zoals aangekondigd - een jurist in de arm genomen. Vooralsnog is daar verder niets over bekend.

Fontijn, die in Rusland uit woede en onbegrip wegbleef bij de definitieve prijsuitreiking, moest opnieuw genoegen nemen met WK-zilver. Vorig jaar en in 2016 verloor ze de finale ook al. Op de WK van 2014 pakte ze brons.

Bij de Olympische Spelen van drie jaar geleden in Rio de Janeiro pakte Fontijn zilver, net als eerder dit jaar bij de Europese Spelen, na een nederlaag tegen Price in de finale.

Volgend jaar volgt voor Fontijn een kwalificatietoernooi voor plaatsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.