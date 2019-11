Joost Luiten is vrijdag na zijn tweede ronde bij het Turkish Airlines Open negen plaatsen gezakt in de tussenstand. De 33-jarige golfer staat halverwege het toernooi in Antalya op de gedeelde vijftiende plaats.

Luiten had vrijdag 69 slagen (3 onder par) nodig voor de achttien holes op de Montgomerie Maxx Royal. Hij noteerde vier birdies en één bogey.

Donderdag begon de Nederlander het toernooi met een ronde van 67 slagen. Met een totaal van 136 (-8) heeft hij een achterstand van vier slagen op de Oostenrijkse leider Matthias Schwab.

Luiten heeft op -8 gezelschap van onder meer de Amerikaan Patrick Reed - vorig jaar winnaar van de Masters - en de ervaren Engelsman Lee Westwood. Titelverdediger Justin Rose uit Engeland staat met -10 op de gedeelde zesde plek.

Het Turkish Airlines Open maakt deel uit van de Rolex Series en behoort daarmee tot de acht belangrijkste toernooien van het jaar op de Europese Tour. Het toernooi duurt nog tot en met zondag.