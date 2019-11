De organisatie van het WK hockey voor vrouwen in 2022 is vrijdag toegewezen aan Spanje en Nederland. In Amstelveen zullen de wedstrijden van twee poules en enkele knock-outduels worden gespeeld.

Spanje is de hoofdorganisator van het evenement in juli 2022 en huisvest de halve finales en de eindstrijd.

Het gezamenlijke bid van Spanje en Nederland werd vrijdag door de internationale bond FIH verkozen boven inzendingen van Duitsland, Maleisië en Nieuw-Zeeland. Bovendien was er ook een variant waarbij Spanje zonder steun van Nederland alleen als gastheer optrad.

Oranje won elf van de voorgaande achttien mondiale eindrondes, waaronder de laatste twee edities in Londen (2018) en Den Haag (2014). De Spaanse vrouwen pakten vorig jaar voor het eerst een WK-medaille (brons).

Voor het eerst dat twee landen samen WK organiseren

Het is voor het eerst dat twee landen samen als gastheer optreden bij een WK. Zowel in Spanje als in Nederland worden twee poules van vier landen gespeeld. De gastlanden zullen beide thuis spelen.

Daarna worden er in Nederland twee cross-overs (duels waarin de nummers twee en drie van de poulefase strijden om een plek in de kwartfinales) en twee kwartfinales afgewerkt. De overige play-offduels zijn in Spanje.

"Spanje en Nederland zien veel voordelen van een toernooi met de Nederlandse bond in een ondersteunende rol", zegt Erik Gerritsen van de KNHB. "Effectief spelen in deze opzet beide landen minimaal drie thuisduels. Dat is voor de hockeyfans van beide landen een zeer aantrekkelijk scenario."

Het WK voor mannen vindt in 2023 net als vorig jaar plaats in India. De FIH verkoos dat bid vrijdag boven de inzendingen van België en Maleisië.