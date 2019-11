Tiger Woods heeft zichzelf geselecteerd voor de Presidents Cup, een prestigieus golftoernooi waarbij Amerikaanse spelers het opnemen tegen golfers van alle continenten behalve Europa.

"De spelers wilden graag dat ik zelf mee zou spelen", zei Woods donderdag op een persconferentie in zijn eigen restaurant in Florida. De 43-jarige golflegende was aanvankelijk als coach aangewezen voor het toernooi dat volgende maand in Australië wordt gespeeld.

Na een lange tijd van privéproblemen en blessureleed wist Woods de laatste jaren weer terug te keren in de wereldtop. Met de eindzege op de Masters boekte hij in april zijn eerste majorzege sinds 2008.

Woods won onlangs het Zozo Championship, een PGA-toernooi in Japan, waarmee hij aantoonde dat zijn vorm goed genoeg is voor deelname aan de Presidents Cup.

Woods pas tweede captain die zelf meespeelt

"Het zal niet makkelijk worden om het spelen te combineren met het coachen", zegt Woods tegen ESPN. "Maar gelukkig heb ik drie geweldige assistenten, dat helpt me enorm." Een van die assistenten, voormalig Presidents Cup-captain Fred Couples, haalde Woods over om zelf mee te spelen.

"Hij was echt onvermurwbaar", vertelde Woods, die onlangs met een knieblessure kampte. "Ik wilde bij het toernooi in Japan kijken hoe het met mijn knie zou gaan. Na mijn zege zei Fred: 'Wees nou niet zo stom en speel gewoon op de Presidents Cup.'"

Het is pas de tweede keer in de geschiedenis van de Presidents Cup dat de captain zelf meespeelt. Hale Irwin was 25 jaar geleden bij de eerste editie van het evenement de eerste.

Deelname Koepka nog onzeker

Brooks Koepka, de huidige koploper van de wereldranglijst, is ook door Woods geselecteerd, maar het is nog onzeker of hij mee kan spelen.

Koepka onderging onlangs een stamcelbehandeling aan zijn linkerknie. "Hij werkt aan zijn herstel en daar laat ik hem volledig op focussen. Hij laat het me weten als hij er weer klaar voor is om te golfen", aldus Woods.

Als Koepka de Presidents Cup laat schieten, dan wordt hij vervangen door Rickie Fowler, Kevin Na of Kevin Kisner.