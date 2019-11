De internationale atletiekfederatie IAAF heeft woensdag onder meer de 200 meter uit het programma geschrapt voor de Diamond League van volgend jaar. Dafne Schippers geldt doorgaans als een van de favorieten op dit onderdeel.

De IAAF haalt naast de 200 meter ook de 3.000 meter steeplechase, het hink-stap-springen en discuswerpen uit het schema bij de mannen én de vrouwen, waardoor er nog 'slechts' twaalf disciplines overblijven.

De organisatoren van de prestigieuze en lucratieve competitie in het atletiek hopen op deze manier een compacte show van anderhalf uur over te houden, die meer geschikt voor televisie is.

De 200 meter, 3.000 meter steeplechase, het hink-stap-springen en discuswerpen verdwijnen echter niet helemaal. De disciplines vinden op heel wat 'meetings' nog gewoon plaats, maar een klassement wordt niet meer bijgehouden.

IAAF vreest voor overbelasting

De IAAF vreest voor overbelasting in het olympische jaar voor de atleten op de 200 meter, die ook vaak op de 100 meter uitkomen. De andere onderdelen werden geschrapt omdat ze het minst populair zijn bij het publiek.

Schippers veroverde dit jaar één keer goud op een 200 meter in de Diamond League. Ze was in juni met een tijd van 22,56 seconden op overtuigende wijze de snelste in Oslo.

De 27-jarige Utrechtse kende vorige maand een teleurstellend WK in Doha. Ze raakte geblesseerd in de halve finales van de 100 meter en kon vervolgens niet in actie komen in de finale van de 100 meter, de 200 meter en de 4x100 meter estafette.