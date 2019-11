Travis Tygart, de baas van het Amerikaanse antidopingbureau USADA, begrijpt niet waarom wereldantidopingbureau WADA heeft besloten om atleten te onderzoeken die onder de geschorste atletiekcoach Alberto Salazar hebben getraind.

De 61-jarige Salazar werd onlangs voor vier jaar geschorst, omdat hij de dopingregels overtrad. De Amerikaan zou enkele atleten van het inmiddels opgedoekte Nike Oregon Project (NOP) testosteron hebben toegediend en hij experimenteerde volgens het onderzoek van USADA met andere prestatiebevorderende medicijnen.

WADA-voorzitter Craig Reedie zei maandag bij de BBC dat hij wil weten of de beschuldigingen tegen Salazar betekenen dat zijn (voormalige) atleten - onder wie Sifan Hassan en viervoudig olympisch kampioen Mo Farah - in het verleden vals hebben gespeeld, al is er nog nooit een pupil van Salazar betrapt op doping.

Bovendien heeft USADA al onderzoek gedaan en daaruit de conclusie getrokken dat de atleten allemaal vrijuit gaan. Toch start WADA een onderzoek, tot verbazing van Tygart. "Ik snap niet waarom ze dit gaan doen en ik kan het ook niet proberen te verklaren", zei hij woensdag tegen persbureau Reuters bij een WADA-conferentie over doping in de sport.

"Dit is het eerste wat ze officieel hebben gezegd nadat we de schorsing bekendmaakten. WADA observeerde ons onderzoek en zou moeten weten dat we elke steen hebben omgedraaid. Atleten vragen ons nu wat dit besluit van WADA voor gevolgen voor ze heeft. Ik begrijp niet waarom ze dit doen."

Sifan Hassan was een van de atleten die onder Alberto Salazar trainden. (Foto: Pro Shots)

Tygart uitte vaker kritiek op WADA

Het is niet de eerste keer dat de 48-jarige Tygart het WADA van repliek dient. De baas van USADA uitte de laatste jaren vaak kritiek op de manier waarop het wereldantidopingbureau omgaat met het Russische dopingschandaal en deed dat woensdag opnieuw.

"We kunnen en moeten meer doen om doping uit te bannen. We mogen niet opnieuw toestaan dat er een land op de Olympische Spelen medailles steelt. We hebben een sterk en onafhankelijk WADA nodig en geen zwakke organisatie."

Rusland, dat alleen 'schone' atleten mee mocht nemen naar de Winterspelen in 2018, moet vrezen dat het bij de komende Zomerspelen niet met de voltallige ploeg naar Tokio mag afreizen. Het Russische antidopingbureau RUSADA stuurde in januari dopingdata op die mogelijk gemanipuleerd zijn. Het WADA doet daar nu onderzoek naar.

Tygart hoopt dat de nieuwe voorzitter Witold Banka harder tegen Rusland op gaat treden. De Poolse oud-atleet, op dit moment nog minister van sport en toerisme in zijn thuisland, wordt donderdag officieel benoemd als opvolger van Reedie, die per 1 januari stopt.