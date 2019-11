Tweevoudig olympisch kampioene Nicola Adams heeft woensdag haar afscheid van de bokssport aangekondigd. De 37-jarige Britse vreest dat ze haar zicht zou kunnen verliezen als ze doorgaat met vechten.

"Ik ben vereerd dat ik mijn land heb kunnen vertegenwoordigen en met het winnen van twee olympische titels is een droom uitgekomen", schrijft Adams in een open brief in de lokale krant Yorkshire Evening Post.

"Maar dat succes heeft ook zijn tol geëist. Ik heb te horen gekregen dat nieuwe klappen op mijn oog waarschijnlijk tot onherstelbare schade en permanent verlies van mijn gezichtsvermogen zullen leiden."

Adams geldt als een icoon in de Britse sport. De vlieggewicht won historisch goud bij de Spelen van 2012 in Londen, waar boksen voor vrouwen voor het eerst op het olympische programma stond en de Engelse de eerste olympisch kampioene in de sport werd.

De in Leeds geboren boksster prolongeerde haar olympische titel in 2016 in Rio de Janeiro, waarmee ze de eerste Britse bokser in 92 jaar werd die bij twee Spelen op rij goud pakte.

Adams, die in 2013 en 2017 een koninklijke onderscheiding kreeg voor haar prestaties, werd prof in 2017 en is de regerend wereldkampioene in het vlieggewicht bij boksbond WBO. Haar laatste gevecht was op 28 september in Londen, een gelijkspel tegen de Mexicaanse Maria Salinas. Ze eindigt haar profcarrière met vijf zeges en één gelijkspel.