De Nederlandse honkballers hebben de Premier 12 in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) afgesloten met een kansloze nederlaag. 'Team Kingdom of the Netherlands' verloor tegen Mexico ook het derde en laatste groepsduel op het officieuze WK: 10-2.

Mexico kwam direct op voorsprong in eigen land en leidde na zeven innings al met 8-0. Nederland deed in de achtste inning wat terug, maar de ploeg van bondscoach Hensley Meulens was kansloos tegen de Mexicanen.

"Wij hebben niet goed genoeg gepitcht, niet goed genoeg geslagen, slechte defense gespeeld en we hebben niet goed gecoacht", was Meulens duidelijk in zijn analyse. "We hebben onszelf voor schut gezet hier in Mexico. Voor het Olympisch Kwalificatie Toernooi zal het véél en véél beter moeten."

Nederland verloor de eerste groepswedstrijden tegen de Verenigde Staten (0-9) en de Dominicaanse Republiek (4-14) al kansloos en kon zich niet meer plaatsen voor de volgende ronde. Mexico en VS, de nummer één en twee in de poule, reizen nu door naar Japan voor de zogeheten superronde.

Oranje is de regerend Europees kampioen, maar is nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Twee maanden geleden slaagde Nederland er niet in zich te plaatsen en in april volgt op het kwalificatietoernooi in Taiwan de laatste kans om een ticket voor de Spelen in de wacht te slepen.

Voor Tom Stuifbergen was het duel met Mexico zijn laatste optreden in het nationale team. De 31-jarige Haarlemmer, die als startende werper in actie kwam tegen de Mexicanen, kondigde eerder al aan zijn interlandloopbaan te beëindigen. Hij maakte dertien jaar deel uit van het Nederlandse team.