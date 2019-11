De Zuid-Afrikaanse rugbyers zijn dinsdag groots onthaald in Johannesburg. De 'Springboks' werden zaterdag in Japan voor de derde keer in de geschiedenis wereldkampioen.

In de WK-finale werd Engeland met 32-12 verslagen, waardoor de Zuid-Afrikanen zich na 1995 en 2007 opnieuw de beste van de wereld mogen noemen.

(Foto's: Pro Shots/Getty Images)