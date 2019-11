Atlete Jamile Samuel heeft in aanloop naar de Olympische Spelen van 2020 afscheid moeten nemen van haar coach. Bart Bennema zegt klaar te zijn met het gedrag van de topsprintster en heeft besloten hun samenwerking te beëindigen.

"Ik vind dat Jamile gedrag vertoond heeft waar ik op een gegeven moment niet meer overheen kon stappen. Ik heb het haar zo duidelijk mogelijk uitgelegd", aldus Bennema tegen De Telegraaf, zonder op details in te gaan.

"Ik wens haar natuurlijk alle succes toe. Ook realiseer ik mij dat dit een ongelukkig moment is, net nu ze is geopereerd aan haar achillespees. Ik zorg voor een goede overdracht en als bondscoach zal ik haar in de toekomst vanzelfsprekend optimaal begeleiden."

Onder Bennema, die ook coach is van onder anderen Dafne Schippers, Churandy Martina en Nadine Visser, behoort Samuel al jaren tot de top. De Amsterdamse, die nog geen olympisch ticket op zak heeft, is verrast door het besluit van haar coach.

"Ik begrijp het niet. Kleine dingen zijn op te lossen en zo krap voor de Spelen is de timing vervelend. Ik heb door mijn blessure bovendien een lastig jaar gehad."

Jamile Samuel (uiterst rechts) in actie op de 200 meter bij de WK atletiek in Qatar. (Foto: Pro Shots)

Samuel kende teleurstellend WK

De 27-jarige Samuel, onderdeel van het Nederlandse estafetteteam op de 4x100 meter, presteerde in oktober onder haar kunnen bij de WK atletiek in Qatar. Mede door haar achillespeesblessure bleef ze op de 200 meter ver verwijderd van de finale.

Ook het wegsturen van polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar, met wie ze een relatie heeft, speelde een rol bij haar matige prestaties. Het duo droeg verkeerde kleding bij een sponsorbijeenkomst van Nike.

De overtreding was voor de Nederlandse atletiekbond reden om Koppelaar naar huis te sturen. Samuel mocht wel blijven en haalde met het estafetteteam ook op de 4x100 meter de finale niet. Het is niet duidelijk of de gebeurtenissen in Qatar meespelen in de breuk met Bennema.

Samuel, die individueel haar beste prestatie in 2018 kende met EK-brons op de 200 meter in Berlijn, gaat verder onder coach Sven Ootjers in Heiloo. Ootjers heeft onder anderen 400-meterloopsters Lisanne en Laura de Witte onder zijn hoede.