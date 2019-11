Raymond van Barneveld heeft maandag besloten om niet mee te doen aan de kwalificatie voor de Grand Slam of Darts. De vijfvoudig wereldkampioen rest daardoor nog twee toernooien in zijn afscheidsjaar.

De 52-jarige Van Barneveld nam zijn besluit nadat hij zondag strandde in de kwartfinales van de World Series Finals in Amsterdam, zijn laatste toernooi in Nederland.

"Raymond trok het niet. Hij moest na een zwaar weekend vanochtend om 10.00 uur in het vliegtuig zitten om dan na een lange reis zich 's avonds in Wigan proberen te kwalificeren", aldus zijn manager Jaco van Bodegom tegen het ANP.

"En als hij zaterdag was uitgeschakeld of zondag overdag, dan was hij zeker nog gegaan. Dit werd te onrustig."

Van Barneveld bereikte WK met moeite

Door zijn afmelding voor de Grand Slam of Darts speelt Van Barneveld alleen nog de Players Championship Finals van eind deze maand in Minehead en het WK in december in Londen.

De ver teruggevallen Van Barneveld verzekerde zich in oktober van WK-deelname door een plek bij de eerste 32 van de Pro Tour Order of Merit veilig te stellen. "Het is niet des Van Barnevelds om me op deze manier te plaatsen, maar het is zoals het is", zei hij daarover.

Van Barneveld kondigde vorig jaar december aan dat hij aan het eind van dit jaar stopt met darts. De Hagenaar kan het niet meer opbrengen op prof te zijn.