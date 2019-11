De volleybalbond heeft Giovanni Caprara maandag gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg. De 56-jarige Italiaan moet Oranje naar de Olympische Spelen van volgend jaar leiden.

Caprara is de opvolger van de Amerikaan Jamie Morrison, die begin vorige maand ontslagen werd vanwege de matige resultaten van de volleybalsters dit jaar.

Oranje verloor op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Italië de beslissende wedstrijd tegen het gastland, werd op het EK al in de kwartfinales uitgeschakeld door Turkije en eindigde in de World Cup slechts als achtste.

De nummer vier van de vorige Spelen krijgt nog één kans om zich te plaatsen voor Tokio. Oranje strijdt van 7 tot en met 12 januari bij een OKT in Apeldoorn met Azerbeidzjan, België, Bulgarije, Duitsland, Polen, Kroatië en Turkije om één ticket.

Caprara is momenteel coach coach van Il Bisonte Firenze, de Italiaanse club waar de Nederlandse internationals Laura Dijkema en Nika Daalderop onder contract staan. Bij het laatste EK was hij de bondscoach van Azerbeidzjan.

De Italiaan is al ruim twintig jaar coach in het topvolleybal. Zijn grootste successen vierde hij met de Russische vrouwenploeg, die hij in 2006 naar de wereldtitel leidde.