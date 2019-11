Bondscoach Emmanuel Mayonnade heeft maandag de selectie voor het WK handbal in Japan bekendgemaakt. Bekende namen als Lois Abbingh, Estavana Polman en Tess Wester maken uiteraard deel uit van het keurkorps.

Bondscoach Mayonnade, die in februari werd aangesteld als opvolger van Helle Thomsen, moest de 28-koppige voorselectie terugbrengen naar achttien speelsters. Annick Lipman, Larissa Nüsser en Bo van Wetering zullen debuteren op een eindtoernooi.

Jasmina Jankovic behoorde twee jaar geleden nog tot de WK-selectie, maar behoort nu tot de afvallers. Charris Rozemalen en Lynn Knippenborg deden eind vorig jaar met Oranje nog mee aan het EK, maar zijn voor het komende WK niet opgeroepen.

Ook Michelle Goos, Tamara Haggerty, Yara ten Holte, Zoë Sprengers, Nikita van der Vliet, Kelly Vollebregt en Tessa van Zijl zijn buiten de selectie gelaten.

Oranje eindigde vorig jaar bij het EK handbal als derde. (Foto: Getty Images)

Nederland treft Noorwegen in groepsfase

Het WK in Japan begint op 30 november en 15 december is de eindstrijd. Oranje is ingedeeld in groep A met Angola, Cuba, Servië en Noorwegen, dat vier jaar geleden wereldkampioen werd. Alle duels in deze poule worden in Kumamoto gespeeld.

De eerste drie landen uit de vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde en uit die hoofdronde blijven de vier halvefinalisten over.

De beste prestatie van Oranje op een WK is zilver vier jaar geleden in Denemarken. Twee jaar geleden in Duitsland veroverde Oranje WK-brons en vorig jaar op de EK in Frankrijk eindigde het eveneens als derde.

Als Oranje in Japan wereldkampioen wordt, plaatst de ploeg van Mayonnade zich voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Nederland kan ook nog via een olympisch kwalificatietoernooi (OKT) een ticket pakken.