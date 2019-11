Het wereldantidopingbureau WADA gaat een onderzoek instellen naar alle atleten die onder de geschorste coach Alberto Salazar hebben getraind. Sifan Hassan was een van de pupillen van de 61-jarige Amerikaan.

"De belangrijkste vraag is nu of de beschuldigingen tegen Salazar ook betekenen dat atleten vals hebben gespeeld, of dat hun prestaties heeft beïnvloed en of dat ervoor heeft gezorgd dat ze wedstrijden hebben gewonnen", zegt WADA-president Craig Reedie maandag tegen de BBC. "Daar moeten we naar kijken en dat gaan we ook doen."

Salazar werd begin vorige maand tijdens de WK atletiek in Doha voor vier jaar geschorst door het Amerikaanse antidopingbureau USADA omdat hij meerdere dopingregels zou hebben overtreden. De topcoach zou zijn atleten onder meer medicijnen hebben voorgeschreven waar geen medische noodzaak voor was.

Salazar leidde het Nike Oregon Project, waar sinds 2001 meerdere topatleten onder hem trainden. Geldschieter Nike bleef eerst achter de coach staan, maar besloot uiteindelijk toch om de stekker uit het Oregon Project te trekken.

De bekendste pupil van de geboren Cubaan was viervoudig olympisch kampioen Mo Farah. Hassan trainde sinds eind 2016 onder Salazar. De wereldkampioene op de 1.500 en 10.000 meter heeft altijd ontkend dat ze iets met doping te maken heeft gehad. "Ik heb nooit iets verkeerds gebruikt en dat zal ik ook nooit doen."

USADA benadrukte bij de bekendmaking van de schorsing van Salazar dat geen enkele atleet die uitkwam op de WK atletiek in Doha betrokken is bij de dopingzaak rond de coach. Het IOC riep vorige maand desondanks het WADA op om alle atleten van het Oregon Project te onderzoeken.