Michael van Gerwen schreef zondag voor de vierde keer in zijn loopbaan de World Series of Darts Finals op zijn naam, maar hij wilde het na afloop vooral over verliezend finalist Danny Noppert hebben. De Brabander is lovend over de ontwikkeling die zijn landgenoot doormaakt.

"Danny heeft zeker niet verloren dit toernooi", zei Van Gerwen na de finale in gesprek met RTL 7. "Hij stond voor de eerste keer in de finale van een major en heeft weer een nieuwe stap gezet. Het is ook goed om te zien dat andere Nederlanders opstaan als het moet. Petje af."

Noppert begon de World Series vrijdag in Amsterdam met een overwinning op Jeffrey de Zwaan, waarna hij zaterdag voor een stunt zorgde door Gary Anderson overtuigend uit te schakelen. Op zondag rekende Noppert na spannende partijen ook af met Ian White en Dave Chisnall.

In de finale tegen Van Gerwen bleek de 28-jarige Fries echter volledig kansloos. Noppert pakte nog wel de eerste leg, maar Van Gerwen liep daarna uit naar een 9-1-voorsprong en zegevierde uiteindelijk met 11-2. Ondanks die eenvoudige overwinning was hij positief over Noppert.

"De prestaties van Danny zijn goed voor het Nederlandse darts", zei de dertigjarige Van Gerwen over de ontwikkeling van zijn landgenoot. "Hij is voor het Nederlandse volk misschien een onbekende, maar we gaan zeker nog veel van hem horen. Hij heeft het fantastisch gedaan en er zit nog meer in het verschiet."

'Jammer dat ik zo ben afgeslacht'

Noppert zelf genoot met volle teugen van de finale in AFAS Live, waar hij massaal werd toegezongen door de duizenden aanwezige toeschouwers. De verrassende finalist had wel gehoopt dat hij het Van Gerwen wat lastiger had kunnen maken.

"Het is jammer dat ik zo hard ben afgeslacht door jou", zei Noppert tijdens het interview lachend tegen Van Gerwen. "Hij is duidelijk de beste en ik kan hier weer van leren. Het is een stap in de goede richting, maar de finale was eigenlijk schandalig slecht."

"Het betekent wel veel voor mij dat ik naast de nummer één van de wereld stond en ik werd toegezongen. Ik kreeg er kippenvel van en ik wilde dat het iedere wedstrijd zo was. Ik genoot er elk moment van."

Voor Van Gerwen betekende het al zijn vierde titel, nadat hij de World Series of Darts Finals in 2015, 2016 en 2017 al op zijn naam schreef. De mondiale nummer één begon 2019 door de wereldtitel te veroveren, waarna hij ook onder meer The Masters, de Premier League, de World Grand Prix en de Champions League won.