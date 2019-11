Het moment dat Siya Kolisi in Yokohama de Web Ellis Cup boven zijn hoofd hield, heeft grote symbolische en maatschappelijke waarde in Zuid-Afrika. Als eerste zwarte aanvoerder van de 'Springboks' deed de rugbyer zaterdag wat antiapartheidsstrijder Nelson Mandela decennia geleden voor ogen had.

Om de impact van het beeld van Kolisi met de wereldbeker op juiste waarde te kunnen schatten, moeten we terug naar het WK van 1995. Een jaar na het aantreden van Mandela als president had dat toernooi grote impact op de eenwording van regenboognatie Zuid-Afrika.

Zuid-Afrika werd in de vorige eeuw vanwege de apartheid jarenlang geboycot op sportevenementen. Het WK rugby van 1995 was het eerste grote internationale sporttoernooi dat in het land georganiseerd werd nadat de rassenscheiding tussen wit en zwart was opgeheven.

Rugby is van oudsher de sport van de witte bevolking in Zuid-Afrika, terwijl de zwarte bevolking vooral van voetbal houdt. De 'Springboks', zoals bijnaam van het nationale rugbyteam luidt, waren in de vorige eeuw de trots van de rijke, witte minderheid.

Toen het WK in 1995 in Zuid-Afrika werd gehouden, hoopten veel zwarte Zuid-Afrikanen dat het team zou afgaan. Na jarenlange stelselmatige onderdrukking door de witte bevolking was er sprake van afgunst en haat.

Nelson Mandela en Francois Pienaar na de WK-finale in 1995, een iconisch beeld in de Zuid-Afrikaanse (sport)geschiedenis. (Foto: Getty Images)

WK van 1995 verfilmd in Invictus

Mandela koos in zijn politiek echter voor verzoening. Hij wilde van het verdeelde land een eenheid maken en zag rugby als bindende factor.

De president riep de bevolking op achter het team te gaan staan. Toen Zuid-Afrika in de finale op Ellis Park in Johannesburg met 15-12 te sterk was voor Nieuw-Zeeland, verscheen Mandela in een donkergroen 'Springboks'-shirt en -pet op het veld om de beker te overhandigen aan aanvoerder Francois Pienaar.

Een zwarte man in het shirt van de 'Springboks' was tot dan toe bijna ondenkbaar in Zuid-Afrika en de symbolische actie van Mandela wordt nog altijd gezien als een kantelpunt in de eenwording van het land. Het WK werd later verfilmd in Invictus, met Morgan Freeman in de rol van Mandela en Matt Damon als Pienaar.

Kolisi eerste zwarte aanvoerder van 'Springboks'

Sinds de wereldtitel van 1995 ging de eenwording in Zuid-Afrika met kleine stapjes vooruit. Maar anno 2019 zijn de verschillen tussen arm en rijk nog altijd schrijnend en zijn ernstige geweldsdelicten aan de orde van de dag.

Ook de integratie van zwarte spelers bij de 'Springboks' verliep traag. In 1995 bevatte de WK-selectie één zwarte speler. Twaalf jaar later, bij het behalen van de tweede wereldtitel van Zuid-Afrika in Frankrijk, had aanvoerder John Smit twee zwarte teamgenoten.

In 2019, nog eens twaalf jaar later, zijn 12 van de 31 selectiespelers van Zuid-Afrika op het WK in Japan zwarte spelers. De 28-jarige Kolisi werd dit jaar als eerste niet-witte Zuid-Afrikaan gekozen tot aanvoerder.

Kolisi groeide op in township

Kolisi kende een heel moeilijke jeugd, zoals zoveel zwarte Zuid-Afrikanen. Hij groeide op in Zwide, een straatarm township in Port Elizabeth. Zijn moeder was zestien jaar toen Kolisi geboren werd en zijn vader ging nog naar school.

Er was zo weinig geld dat Kolisi op sommige dagen niets te eten had. Het leek onvoorstelbaar dat hij zou uitgroeien tot een 1,88 meter lange en 105 kilo zware rugbytopper, zeker na het overlijden van zijn moeder toen hij vijftien was.

Kolisi gaf niet op en bleef zijn droom najagen. Rugby bood een uitweg uit zijn schier uitzichtloze situatie.

"We zijn een team dat bestaat uit verschillende rassen en hebben een andere achtergrond. Maar we hadden samen één doel", zei Kolisi kort nadat hij zaterdag de WK-beker in ontvangst nam.

"We hebben dit gedaan voor Zuid-Afrika, een land dat veel problemen kent. We hebben laten zien dat je alles kunt bereiken, zolang je maar samenwerkt."

Pienaar: 'Wereldtitel van 2019 heeft meer waarde dan van 1995'

Pienaar liet zondag weten dat de wereldtitel van 2019 in zijn ogen meer waarde heeft dan die van 1995. "Dit is een gemengd team dat zes weken lang door 58 miljoen mensen op de voet is gevolgd. Mensen van alle rassen droegen het groene shirt, dat was anders in mijn tijd."

"Om wereldkampioen te worden, moet je goed samenwerken", zei Pienaar. "Dat deed dit team en daarmee gaf het een mooi signaal af voor ons land, dat slecht geleid is en opnieuw opgebouwd moet worden."

Siya Kolisi. (Foto: Pro Shots)

'Zuid-Afrika stond er twaalf jaar geleden beter voor dan nu'

François Steyn is de enige speler die zowel het WK in 2007 als het toernooi van dit jaar meemaakte. "Ik heb het idee dat het land er twaalf jaar geleden beter voor stond dan nu", zei de routinier na de 32-12-zege op Engeland in de finale.

"Ik zie de laatste tijd zoveel geweld in het nieuws, het lijkt steeds erger te worden. Hopelijk kan onze wereldtitel eraan bijdragen dat het land meer een eenheid wordt."

Direct na de gewonnen WK-finale in Yokohama ontstond in Zuid-Afrika het plan om maandag uit te roepen tot een nationale feestdag, om de eenheid te vieren. President Cyril Ramaphosa gaf daar geen gehoor aan.

Wel zullen de 'Springboks' de komende week door het hele land gehuldigd worden. Dat begint donderdag met parades in Pretoria, Johannesburg en Soweto, het grootste township van het land. Daarna zijn er ook festiviteiten in Durban, East London, Kolisi's geboorteplaats Port Elizabeth en Kaapstad gepland.

En misschien is het vervolgens tijd om Invictus II op te nemen. Met ditmaal niet Mandela, maar Kolisi in de hoofdrol.