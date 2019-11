De Nederlandse honkballers hebben ook hun tweede wedstrijd bij de Premier 12, het officieuze WK, met ruime cijfers verloren. Na de Verenigde Staten (0-9) was zondag ook de Dominicaanse Republiek veel te sterk voor Oranje: 14-4.

De start van Nederland in het Mexicaanse Guadalajara was nog hoopgevend. Roger Bernadina sloeg direct een homerun en even later deed Chadwick Tromp hetzelfde, waarna ook Calten Daal over de plaat kwam.

De 3-0-voorsprong werd in de daaropvolgende slagbeurten echter ruimschoots verspeeld. Jonathan Schoop gleed in de zesde inning nog een punt binnen voor de ploeg van bondscoach Hensley Meulens, maar toen had de Dominicaanse Republiek al een enorm gat geslagen.

Oranje sluit de groepsfase dinsdag af tegen Mexico. De nummer één en twee van de poule gaan door naar de zogeheten superronde in Japan. Na twee nederlagen lijkt plaatsing daarvoor al bijna onhaalbaar.

Oranje is naar Mexico afgereisd als regerend Europees kampioen, maar een ticket voor de Spelen volgend jaar in Tokio heeft de ploeg van Meulens nog niet. Twee maanden geleden slaagde Nederland er niet in zich te plaatsen voor Tokio en in maart krijgt de ploeg een laatste kans. Op de Premier 12 is geen olympisch ticket te verdienen.