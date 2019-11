Michel Butter is er zondag in New York niet in geslaagd om zich al te plaatsen voor de marathon op de Olympische Spelen van Tokio. Hij bleef met 2.25,06 ruim boven de limiet.

Butter had 2.11,30 moeten lopen of bij de eerste tien moeten eindigen. De atleet die dinsdag zijn 34e verjaardag viert, was naar New York gereisd om een serieuze poging te wagen.

In het voorjaar waagt Butter mogelijk een nieuwe poging om zich voor de Spelen te plaatsen. Vier jaar geleden miste hij de Spelen van Rio de Janeiro op slechts acht seconden. In Amsterdam liep hij toen 2.11,08, terwijl de limiet 2.11,00 bedroeg.

Twee jaar geleden eindigde Butter nog als zesde in New York, in een marathon waarin hij zelfs enige tijd op kop liep. Hij finishte toen na 2.12,39.

De marathon in New York werd net als twee jaar geleden gewonnen door de Keniaan Geoffrey Kamworor, die 2.08,13 nodig had voor de 42 kilometer en 195 meter.

Bij de vrouwen was zijn landgenote Joyciline Jepkosgei de snelste. Met 2.22,38 bleef ze zeven seconden van het parcoursrecord verwijderd.

Geoffrey Kamworor komt juichend over de streep in New York. (Foto: Pro Shots)