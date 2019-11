Michael van Gerwen heeft zondag de finale van de World Series of Darts Finals in Amsterdam bereikt. De nummer een van de wereld rekende in de halve eindstrijd af met Mensur Suljovic.

Van Gerwen, die het toernooi won in 2015, 2016 en 2017, was met 11-4 te sterk voor de Oostenrijker. Zodoende staat de regerend wereldkampioen voor de vierde keer in de finale van de World Series.

De Nederlander had de partij tegen Suljovic al vroeg beslist. Van Gerwen pakte bij een 1-2-achterstand vier games op rij en liep in het vervolg van de wedstrijd verder uit.

De andere halve finale gaat later op de dag tussen de Nederlander Danny Noppert en de Engelsman Dave Chisnall. De eindstrijd wordt ook nog op zondag gespeeld.

Raymond van Barneveld speelde zijn laatste toernooi in Nederland. (Foto: Getty Images)

Van Barneveld verliest in kwartfinales

Raymond van Barneveld had in de halve finale tegenover Noppert kunnen staan, maar de Hagenaar verloor in de kwartfinales van Chisnall met 8-10. Het was voor Van Barneveld zijn laatste toernooi in Nederland.

De 52-jarige 'Barney' won zaterdag nog in de achtste finales met 6-4 van landgenoot Jermaine Wattimena. Van Barneveld had een bye in de eerste ronde.

Volgende maand speelt Van Barneveld op het WK in Londen zijn laatste officiële partij, nadat de vijfvoudig wereldkampioen een jaar geleden zijn afscheid al aankondigde. Voor die tijd speelt hij normaal gesproken ook nog de Players Championship Finals.