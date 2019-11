Raymond van Barneveld is er zondag niet in geslaagd om de halve finales van de World Series of Darts Finals in Amsterdam te bereiken. ‘Barney’ verloor in de kwartfinales van Dave Chisnall. Michael van Gerwen en Danny Noppert wisten de halve eindstrijd wel te halen.

Van Barneveld, die zijn laatste toernooi in Nederland speelde, gaf tegen de Engelsman Chisnall een vroege break uit handen en kon in de eindfase niet meer toeslaan. Chisnall trok de partij uiteindelijk met 8-10 naar zich toe.

De 52-jarige Hagenaar won zaterdag nog in de achtste finales met 6-4 van landgenoot Jermaine Wattimena. Van Barneveld had een bye in de eerste ronde.

Volgende maand speelt Van Barneveld op het WK in Londen zijn laatste officiële partij, nadat de vijfvoudig wereldkampioen een jaar geleden zijn afscheid al aankondigde. Voor die tijd speelt hij normaal gesproken ook nog de Players Championship Finals.

Van Gerwen en Noppert winnen wel

Van Gerwen, die de World Series won in 2015, 2016 en 2017, was in zijn kwartfinale met 10-6 te sterk voor Clayton uit Wales. De nummer een van de wereld kwam door een vroege break nog op een 0-2-achterstand, maar repareerde de schade halverwege (4-4) en pakte bij 6-6 vier legs op rij.

Noppert leek op weg naar een makkelijke overwinning tegen White, maar de Nederlander liet de Engelsman bijna voor een spectaculaire comeback zorgen. Noppert stond door een sterke start met 8-3 en 9-5 voor, gaf die voorsprong uit handen, maar was net op tijd weer bij de les: 10-9.

Voor een plek in de finale speelt Van Gerwen later op de dag tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic, die in zijn kwartfinale met 10-9 ook nipt te sterk was voor de Pool Krzysztof Ratajski. Noppert neemt het op tegen Chisnall.