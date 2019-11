Novak Djokovic heeft zondag het Masters-toernooi van Parijs op zijn naam geschreven. De Serviër was in de eindstrijd te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov.

De 32-jarige Djokovic had 68 minuten nodig om tegen de twaalf jaar jongere Shapovalov 6-3 en 6-4 op het scorebord te zetten.

De nummer één van de wereld, die zijn leidende positie op de nieuwe ATP-ranking maandag wel verliest aan de Spanjaard Rafael Nadal, had in beide sets aan één break genoeg om de set te winnen.

Djokovic pakte zo zijn vijfde prijs van 2019 op de ATP-tour. De zestienvoudig Grand Slam-winnaar won dit jaar ook de Australian Open, het Masters-toernooi van Madrid, Wimbledon en het ATP-toernooi van Japan.

Het is voor Djokovic ook zijn 5e Masters-titel in Parijs en zijn 34e in totaal. In 2009, 20`13, 2014 en 2015 was hij ook al de beste bij het laatste Masters-toernooi van het kalenderjaar.

Het tennisseizoen is nog niet voorbij, want van 10 november tot en met 17 november spelen de acht beste spelers bij de mannen de ATP Finals. Djokovic is daarvoor geplaatst en dat geldt ook voor Nadal, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stéfanos Tsitsipás, Alexander Zverev en Matteo Berrettini.