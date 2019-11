Kira Toussaint heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van de 100 meter rugslag bij de wereldbekerwedstrijden in Kazan. De 25-jarige Amstelveense was de snelste in de series met 59,14, een Nederlands record.

De vorige nationale toptijd stond ook op naam van Toussaint. Drie weken geleden zwom ze bij de wereldbekerwedstrijd in Berlijn 59,46.

De finale van de 100 meter rugslag wordt later op zaterdag afgewerkt. Toussaint won vrijdag in Kazan al de 50 meter rugslag met een tijd van 27,89.

Bij de mannen plaatste Arno Kamminga zich in Rusland met 27,23 als snelste voor de finale van de 50 meter rugslag.

Kamminga verbeterde vrijdag al het Nederlands record op de 100 meter schoolslag. Met 58,98 was hij de eerste Nederlander ooit onder de 59 seconden. Het leverde hem de zilveren medaille op, nipt achter de Rus Anton Chupkov (58,94).

De wereldbeker in Kazan is de zesde en voorlaatste World Cup van het jaar. De laatste wereldbeker wordt van 7 tot en met 9 november in het Qatarese Doha gehouden.