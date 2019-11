De rugbyers van Zuid-Afrika hebben zaterdag in Japan de wereldtitel voor zich opgeëist. In de finale in Yokohama werd Engeland met 32-12 verslagen door de dominante 'Springboks', die na 1995 en 2007 voor de derde keer wereldkampioen worden.

Handré Pollard was de grote man aan Zuid-Afrikaanse zijde. De fly-half was met zes rake penalty's en twee conversies goed voor 22 punten namens de 'Bokke', die via wingers Makazole Mapimpi en Cheslin Kolbe ook twee try's drukten. Engeland kwam niet verder dan vier benutte penalty's van Owen Farrell.

Engeland had in de halve finale nog indruk gemaakt door drievoudig wereldkampioen en topfavoriet Nieuw-Zeeland te verslaan. In de finale liepen de Engelsen echter vanaf de eerste minuut achter de feiten aan.

Zuid-Afrika heerste in de scrums en lineouts. De weinige keren dat de Engelsen erin slaagden een aanval op te zetten, liepen ze zich stuk op de hechte Zuid-Afrikaanse verdediging. Tegelijkertijd konden de 'Springboks' vertrouwen op de traptechniek van Pollard en gingen ze de rust in met een 6-12-voorsprong.

De teleurstelling is groot bij de Engelse rugbyers na de verloren WK-finale tegen Zuid-Afrika. (Foto: Pro Shots)

Zuid-Afrika hele wedstrijd dominant

In de tweede helft leek Engeland zich wat meer in de wedstrijd vast te bijten. Het onderlinge verschil bleef echter lange tijd nagenoeg gelijk, totdat Mapimpi met zijn try een kwartier voor tijd het duel besliste.

Daarna was de pijp leeg bij Engeland en liep Zuid-Afrika via een try van Kolbe en een conversie van Pollard uit naar een ruime overwinning en was de derde wereldtitel voor de 'Bokke' een feit.

Daarmee kreeg bondscoach Rassie Erasmus een passend afscheidscadeau. De 47-jarige Zuid-Afrikaanse bondscoach maakte vlak voor de finale bekend na het WK te stoppen als keuzeheer van de 'Springboks'.

Fans vieren de derde wereldtitel rugby voor Zuid-Afrika. (Foto: Pro Shots)