66' 12-23! Try Zuid-Afrika! Makazole Mapimpi trapt de bal naar voren en gaat er samen met Lukhanyo Am achteraan. De bal stuitert goed voor Am, die met een simpele pass Mapimpi lanceert. De winger kan zo doorlopen en de bal achter de lijn drukken. Dit is normaal gesproken de beslissing, want Pollard gaat deze conversie voor de palen niet missen.