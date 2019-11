Golden State Warriors moet het minstens drie maanden zonder Stephen Curry stellen. De 31-jarige Amerikaan brak woensdag zijn hand in de verloren wedstrijd tegen Phoenix Suns.

Curry kwam tijdens het derde kwart na een botsing ongelukkig op zijn hand terecht. De Warriors, die direct constateerden dat hij een breuk had opgelopen, melden vrijdag in een verklaring pas over drie maanden een nieuwe update te kunnen geven over zijn herstel.

De langdurige afwezigheid van Curry is een flinke domper voor de al geplaagde Warriors. De formatie uit Los Angeles zag sterspeler Kevin Durant afgelopen zomer naar Brooklyn Nets vertrekken, terwijl Klay Thompson net als Curry langdurig geblesseerd is.

De personele problemen bij de Warriors werkten door in de eerste wedstrijden van het NBA-seizoen, dat deze week is begonnen. De Warriors gingen in drie van hun eerste vier wedstrijden in de Western Conference ten onder. Alleen New Orleans Pelicans werd verslagen door de ploeg van coach Steve Kerr.

Golden State Warriors bereikte in de afgelopen vijf seizoenen telkens de NBA-finale en veroverde drie keer de titel. Curry werd in zijn loopbaan tot dusver zes keer uitgeroepen tot NBA All Star.