Arno Kamminga heeft vrijdag tijdens de World Cup in het Russische Kazan als eerste Nederlander ooit onder de 59 seconden gezwommen op de 100 meter schoolslag. Kira Toussaint stelde op de 50 meter rugslag wederom de zege veilig.

De 24-jarige Kamminga tikte in het 50-meterbad aan in 58,98. Die historische tijd was overigens niet goed voor goud, want de Rus Anton Chupkov was net een fractie sneller dan de Nederlander (58,94). Het brons ging naar de Japanner Yasuhiro Koseki (59,23).

Kamminga ligt er niet wakker van dat hij het goud aan Chupkov moest laten. "Het is natuurlijk niet de minste naam en ook hij zwom ook een nationaal record. Het was heel close", zei de Katwijker na zijn historische race.

"Maar het belangrijkste is dat die 58 op de klokken kwam. En weer een Nederlands record. Ik kan het eigenlijk nog niet geloven. Ik wilde dit heel graag en al heel lang en nu staat het er."

Met zijn tijd zit Kamminga nog wel ruim twee seconden boven het wereldrecord. Dat werd in juli met 56,88 gezwommen door de Brit Adam Peaty.

Toussaint wint opnieuw op 50 rugslag

Op de 50 meter rugslag pakte Toussaint - net als in Boedapest en Berlijn - het goud. Ze klokte in een sterk deelnemersveld een tijd van 27,89 en hield daarmee de Russin Mariia Kameneva (27,95) en de Braziliaanse Etiene Medeiros (28,12) achter zich.

"Ik ben heel blij met de overwinning, hoewel de tijd iets langzamer was dan de 27,49 in Berlijn drie weken geleden", zei de 25-jarige Toussaint. "Het was heel spannend, maar een beetje grasmaaiend tikte ik wel als eerste aan."

De wereldbeker in Kazan is de zesde en voorlaatste World Cup van het jaar. De laatste wereldbeker wordt van 7 tot en met 9 november in het Qatarese Doha gehouden.