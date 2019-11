In de Formule 1 wordt de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden, in de Eredivisie maakt trainer Dick Advocaat zijn debuut bij Feyenoord en in Thialf gaat het schaatsseizoen van start. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Pakt Hamilton wereldtitel in Austin?

Op het Circuit of the Americas in Austin staat zondag de negentiende Grand Prix van het Formule 1-seizoen op het programma. Als Mercedes-coureur Lewis Hamilton vier punten pakt of teamgenoot Valtteri Bottas niet wint, dan mag de Brit zich voor de zesde keer wereldkampioen noemen. Vorig jaar ging de winst in de Verenigde Staten naar Kimi Räikkönen.

Wanneer? Na de eerste twee vrije trainingen op vrijdag volgt de derde oefensessie zaterdag om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Om 22.00 uur start de kwalificatie en zondag begint de race om 20.10 uur.

Waar te volgen? De vrije trainingen, de kwalificatie en de Grand Prix zijn te volgen in een liveblog op NU.nl en worden live uitgezonden op Ziggo Sport.

Max Verstappen in Austin. (Foto: Red Bull)

Schaatsseizoen van start in Thialf

Het nieuwe schaatsseizoen gaat dit weekend officieel van start met het Kwalificatie Toernooi voor de World Cups in Thialf. De top vijf per afstand plaatst zich voor de eerste vier wereldbekers van dit seizoen, die worden gehouden in het Wit-Russische Minsk (15-17 november), het Poolse Tomaszów Mazowiecki (22-24 november), het Kazachse Nur-Sultan (6-8 december) en het Japanse Nagano (13-15 december).

Wanneer? De eerste wedstrijden zijn vrijdag al verreden. Op zaterdag staan vanaf 14.45 uur de 500 meter (vrouwen), de 3.000 meter (vrouwen) en de 1.500 meter (mannen) op het programma. Zondag volgen vanaf 13.15 uur de 5.000 meter (vrouwen), de 10 kilometer, 1.000 meter (vrouwen en mannen) en de massastart (vrouwen en mannen).

Waar te volgen? De wedstrijden zijn allemaal te volgen via NOS.nl en soms ook op televisie bij de NPO.

Rugbyers Zuid-Afrika en Engeland strijden om wereldtitel

Wie pakt in Japan de wereldtitel bij het rugby? Tweevoudig kampioen Zuid-Afrika neemt het op tegen enkelvoudig winnaar Engeland. Het is een herhaling van de WK-finale van 2007. Toen wonnen de 'Springboks' met 15-6.

Wanneer? De finale begint zaterdag om 10.00 uur Nederlandse tijd.

Waar te volgen? De eindstrijd bij het rugby is te volgen in een liveblog op NU.nl en wordt live uitgezonden op Ziggo Sport.

Debuut Advocaat bij Feyenoord

Na een midweekse speelronde in het toernooi om de TOTO KNVB Beker gaat de Eredivisie verder met de twaalfde speelronde. Koploper Ajax kwam vrijdag al in actie bij PEC Zwolle (2-4-winst) en PSV gaat op bezoek bij Sparta Rotterdam. Feyenoord - met voor het eerst Dick Advocaat als trainer op de bank - neemt het in Venlo op tegen VVV.

Wanneer? De twaalfde speelronde gaat zaterdag van start met RKC Waalwijk-Heracles Almelo (18.30 uur). Verder staan die dag ook Sparta Rotterdam-PSV (19.45 uur) en AZ-FC Twente (20.45 uur) op het programma. Zondag gaat de bal rollen bij FC Emmen-Vitesse (12.15 uur), VVV-Venlo-Feyenoord, FC Utrecht-Fortuna Sittard, FC Groningen-Willem II (allen 14.30 uur) en ADO Den Haag-sc Heerenveen (16.45 uur).

Waar te volgen? Alle wedstrijden zijn te volgen in een liveblog op NU.nl en live te zien bij FOX Sports. De NOS zendt de samenvattingen uit.

Dick Advocaat coacht zijn eerste wedstrijd als Feyenoord-trainer. (Foto: Pro Shots)