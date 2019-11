De Nederlandse mannenploeg in het 3x3 basketbal speelt in maart op een olympisch kwalificatietoernooi (OKT) tegen Letland, Kroatië, Canada en gastland India. De vrouwen nemen het in de groepsfase op tegen Estland, Wit-Rusland, Hongarije en Sri Lanka.

Dat heeft de loting vrijdag in het Japanse Utsunomiya uitgewezen. Daar werd ook bekend dat Servië, Rusland, China en Japan bij de mannen en Rusland, China, Mongolië en Roemenië bij de vrouwen op basis van de wereldranglijst al verzekerd zijn van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio.

3x3 basketbal - waar teams uit drie spelers bestaan en het veld maar één basket heeft - debuteert komende zomer op de Olympische Spelen. Met name de Nederlandse mannenploeg toonde de afgelopen jaren aan tot de wereldtop te behoren.

In 2017 en 2018 reikte Oranje tot de WK-finale, waarin Servië steeds aan het langste eind trok. Bij het WK van juni dit jaar, dat werd gespeeld op het Museumplein in Amsterdam, sneuvelde Nederland in de groepsfase.

De latere wereldkampioen Verenigde Staten en wederom Servië bleken te sterk. Nederland speelde dat toernooi met Aron Roijé, Dimeo van der Horst, Jesper Jobse en Sjoerd van Vlisteren.

Ook de Nederlandse vrouwen wisten op het WK in eigen land de knock-outfase net niet te halen. Natalie van den Adel, Loyce en Jill Bettonville en Fleur Kuijt kwamen namens Oranje in actie in Amsterdam.

Een vierde plaats in 2017 is het beste resultaat van de Nederlandse vrouwen op een WK.

De uitslag van de loting van het OKT. (Beeld: FIBA)

Nog vier olympische tickets te vergeven

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen worden er op het OKT van maart in India drie tickets verdeeld.

Een maand later strijden zes landen die zich nog niet geplaatst hebben om het laatste ticket bij een toernooi in Hongarije. De Nederlandse mannen- en vrouwenploeg zijn al zeker van deelname aan dat evenement, als de ploegen zich in India nog niet weten te verzekeren van olympische deelname.