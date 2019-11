Uittredend wereldkampioen Nieuw-Zeeland sluit het WK rugby in Japan af met een bronzen medaille. In de troostfinale in Tokio werd vrijdag Wales met 40-17 verslagen.

De 'All Blacks' gingen voortvarend van start in het Tokyo Stadium en leidden halverwege al met 28-10. Ben Smith zorgde met twee try's voor tien punten en Richie Mo'unga benutte vier conversies en maakte één try, waarmee hij goed was voor dertien punten.

De 25-jarige Mo'unga nam de fly-halfpositie dit jaar over van vedette Beauden Barrett. Als full-back maakte Barrett wel de tweede try van de wedstrijd, waardoor Nieuw-Zeeland binnen het kwartier al met 14-0 voor stond.

De bronzen medaille vormt een schrale troost voor Nieuw-Zeeland, dat de laatste twee WK's won. Het team leed in de halve finale tegen Engeland (19-7) zijn eerste nederlaag op een WK na achttien zeges op rij.

De spelers van Nieuw-Zeeland doen de haka voor aanvang van de troostfinale. (Foto: Pro Shots)

Wales neemt na twaalf jaar afscheid van bondscoach Gatland

Wales wist in 1953 voor het laatst van Nieuw-Zeeland te winnen en had in Tokio geen moment uitzicht op de zege. De ploeg nam in Tokio afscheid van bondscoach Warren Gatland.

De 56-jarige Nieuw-Zeelander had Wales sinds 2007 onder zijn hoede en leidde de Britten naar vier eindzeges in de Six Nations. Behalve dit jaar wist Wales ook in 2011 onder Gatland de halve finale van het WK te bereiken.

Ook in 2011 moest Wales genoegen nemen met een vierde plaats. Alleen op het eerste WK rugby in 1987 presteerde het land met een derde plaats beter.

Zaterdag wordt in Yokohama de finale van het WK gespeeld. Tweevoudig wereldkampioen Zuid-Afrika neemt het daarin op tegen enkelvoudig WK-winnaar Engeland. De wedstrijd begint om 10.00 uur Nederlandse tijd.