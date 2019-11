Tokio heeft zich er vrijdag bij neergelegd dat de olympische marathon volgend jaar in Sapporo wordt gehouden. Aanvankelijk verzette gouverneur van de stad zich nog tegen het plan van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Het IOC maakte vorige maand bekend dat de marathon en het snelwandelen vanwege de verwachte hitte naar het ruim 800 kilometer noordelijker gelegen Sapporo zou worden verplaatst.

Gouverneur Yuriko Koike bestempelde het besluit als een "grote schok" en liet woensdag nog weten de verplaatsing niet zomaar te accepteren, maar legt zich er nu dus toch bij neer.

"Om de Olympische Spelen tot een succes te maken, moeten we op dit moment een positief kader opbouwen. Ik ben het er niet mee eens, maar het is niet anders", liet ze vrijdag weten bij een vergadering.

Het temperatuurverschil tussen Tokio en Sapporo is 5 tot 6 graden. Eerder werd door het IOC besloten om de marathon en het snelwandelen vroeg in de ochtend te laten beginnen, maar het comité kwam tot de conclusie dat die wijziging niet voldoende was om de veiligheid van de atleten te garanderen.