Golden State Warriors heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor de derde keer in vier wedstrijden verloren in de NBA. Bovendien viel sterspeler Stephen Curry uit met een gebroken hand.

Na nederlagen tegen Los Angeles Clippers en Oklahoma City Thunder was ditmaal Phoenix Suns te sterk voor de zesvoudig kampioen. De wedstrijd in San Francisco eindigde in 121-110.

De 31-jarige Curry haalde het einde van de wedstrijd niet, want hij kwam na een botsing ongelukkig op zijn hand terecht. Een breuk houdt de zesvoudig All-Star voorlopig aan de kant.

Golden State pakte de titel in 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 en 2018. Vorig seizoen werd opnieuw de finale gehaald, maar daarin was Toronto Raptors over zes duels te sterk.

Philadelphia 76ers won met 117-95 van Minnesota Timberwolves en is na vier wedstrijden nog foutloos in de Eastern Conference. In het westen is San Antonio Spurs met drie overwinningen nog de enige ploeg die alles won.

Vedette James Harden loodste Houston Rockets met liefst 59 punten langs Washington Wizards: 159-158. Twee seconden voor het eindsignaal zorgde 'The Beard' met een vrije worp voor het winnende punt.