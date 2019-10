Washington Nationals heeft in de nacht van woensdag op donderdag geschiedenis geschreven in de Major League Baseball (MLB). De club won de World Series voor het eerst door het beslissende zevende duel met Houston Astros met 2-6 te winnen.

De Astros pakten de titel in 2017 en leken in eigen huis op weg naar een nieuw kampioenschap, want na vijf inningen was de stand 2-0 in het voordeel van de Texanen.

In de zevende inning betekende een homerun van Anthony Rendon het begin van de ommekeer in de wedstrijd, waarna in de achtste en negende inning het verschil werd gemaakt door de Nationals.

Washington Nationals werd in 1969 opgericht als Montreal Expos en verhuisde in 2005 naar Washington, waarbij dus de naam veranderd werd. Het is voor het eerst in 95 jaar dat een ploeg uit Washington de titel pakt in de MLB. In 1924 won Washington Senators de World Series door New York Giants over zeven wedstrijden te verslaan.

De titel van de Nationals betekent dat er nu nog zes MLB-clubs zijn die de World Series nog nooit wonnen: Texas Rangers, San Diego Padres, Milwaukee Brewers, Seattle Mariners, Colorado Rockies en Tampa Bay Rays.

Werper Strasburg uitgeroepen tot MVP

Stephen Strasburg van de Nationals werd uitgeroepen tot waardevolste speler (MVP) van de World Series. De werper had een groot aandeel in twee overwinningen, waaronder de zesde wedstrijd waarin het beslissende zevende duel in de best-of-sevenserie werd afgedwongen.

De World Series kenden dit jaar een bijzonder verloop, want er werden louter uitduels gewonnen. In de nacht van dinsdag op woensdag was de zesde uitoverwinning op rij al goed voor een record.

De titel leidde op Twitter tot felicitaties van de Amerikaanse president Donald Trump, die eerder toeschouwer was bij de vijfde wedstrijd in Washington. "Felicitaties aan de Washington Nationals voor een geweldig seizoen en ongelooflijke World Series. De zevende wedstrijd was prachtig!", schreef hij.

