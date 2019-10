Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio, gaat het gevecht aan met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om het verplaatsen van de olympische marathon van de Japanse hoofdstad naar het koelere Sapporo.

"Het is mijn duidelijke wens dat de olympisch marathon en het snelwandelen in Tokio worden gehouden", zei de invloedrijke Koike woensdag op een persmoment aan het begin van drie dagen van overleg met het IOC.

Het IOC meldde twee weken geleden dat het de marathon en het snelwandelen bij de Spelen van volgend jaar wil houden in het Noord-Japanse Sapporo, waar het in de zomer zo'n 5 tot 6 graden koeler is dan in het ruim 800 kilometer zuidelijker gelegen Tokio.

"Dat bericht was een grote schok voor ons", stelde Koiki, terwijl ze aan een tafel zat met twee belangrijke officials van het IOC. "We vinden het een ongelooflijke gang van zaken dat het IOC plotseling zo'n voorstel doet zonder het eerst te overleggen met de stad die de Spelen organiseert."

De gouverneur wil een duidelijke uitleg krijgen van het IOC. "Zijn wij en het IOC nog wel één team? De Spelen kunnen geen succes worden als we elkaar niet vertrouwen."

De marathons bij de WK atletiek in Qatar werden onder extreme omstandigheden gelopen. (Foto: Pro Shots)

Hitte in Tokio al langer zorg voor IOC

Het IOC is al langer bezig om maatregelen te nemen wegens de verwachte hitte in Tokio tijdens de Spelen (24-juli-9 augustus 2020). Op aanraden van Japanse dokters werd in april al besloten dat de marathon om 6.00 uur zou beginnen en dat het 50 kilometer snelwandelen zelfs al om 5.30 uur zou starten.

Het IOC besloot echter dat dit niet genoeg was na het zien van de beelden van de marathons op de WK atletiek in Qatar een maand geleden. De races in Doha begonnen pas om middernacht, maar alsnog waren de omstandigheden met ruim 32 graden extreem en konden veel atleten de 42,195 kilometer niet afmaken door de hitte.

"We hebben de beslissing om de olympische marathon en het snelwandelen te verplaatsen snel genomen, als gevolg van de beelden uit Doha", erkende IOC-official John Coates, die benadrukte dat zijn organisatie zijn plan niet zal intrekken.

"We gaan de komende dagen kijken hoe we deze veranderingen kunnen doorvoeren op een manier die voor iedereen acceptabel is."