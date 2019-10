Nederland doet van 4 tot en met 8 december met acht zwemmers (vier mannen en vier vrouwen) mee aan de EK kortebaan in Glasgow. Achttienvoudig Europees kampioene Ranomi Kromowidjojo slaat het toernooi minder dan een jaar voor de Olympische Spelen over.

"Er gaat een klein en kwalitatief uitstekend team naar Glasgow, met uitsluitend zwemmers die zeer bewust kiezen om een piekwedstrijd te zwemmen op de kortebaan", zegt bondscoach Marcel Wouda woensdag.

"Een aantal andere topzwemmers kiest ervoor om deze editie van de EK kortebaan aan zich voorbij te laten gaan en de Swim Cup Amsterdam voorrang te verlenen. De Swim Cup wordt een weekend later gezwommen op de langebaan en staat in het teken van olympische kwalificatie."

Femke Heemskerk en Kira Toussaint zijn de blikvangers van de Nederlandse selectie. De 32-jarige Heemskerk - in het verleden goed voor zes keer goud, vijf keer zilver en twee keer brons bij Europese kampioenschappen in een 25 meterbad - komt in actie op de 50, 100 en 200 meter vrije slag.

Toussaint (25) maakte de laatste maanden indruk door op de korte- en langebaan een flink aantal Nederlandse records te zwemmen. De geboren Noord-Hollandse doet in Glasgow mee aan de 50 en 100 meter rugslag en de 50 meter vrije slag.

Twee jaar geleden in Kopenhagen, bij de vorige EK kortebaan, eindigde Nederland met vijf keer goud, drie keer zilver en drie keer brons als vierde op de medaillespiegel. De Oranje-ploeg won drie estafettenummers en Kromowidjojo was de beste op de 100 vrij en de 50 vlinder.