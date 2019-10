De Engelse rugbyers hebben woensdag een boete van 2.000 Britse pond (ruim 2.300 euro) gekregen voor het passeren van de middenlijn tijdens de haka van tegenstander Nieuw-Zeeland in de halve finales van het WK rugby.

Tijdens de traditionele oorlogsdans van de Maori stelden de Engelsen zich zaterdag op in een V-vorm, waarbij de buitenste spelers voorbij de middenlijn stonden. Dat laatste is volgens de mondiale rugbybond verboden.

Na de wedstrijd liet aanvoerder Owen Farrell van Engeland weten dat er was nagedacht over de opstelling tijdens de haka van de Nieuw-Zeelanders. "We wilden niet in een rechte lijn staan en ze maar op ons af laten komen", zei hij.

Steve Hansen, de bondscoach van Nieuw-Zeeland, vindt de boete onnodig. "Ik vond hun reactie juist fantastisch. De haka is uitdagend en lokt een reactie uit. Ik vond het briljant en vindingrijk."

De Engelsen zorgden in de halve finale voor een verrassing door topfavoriet Nieuw-Zeeland met 19-7 te verslaan. De 'All Blacks' gingen tijdens de laatste twee WK's met de titel aan de haal. Zuid-Afrika is zaterdag de tegenstander van Engeland in de finale.

De manier waarop de Engelse rugbyers zich opstelden tijdens de haka. (Foto: Getty Images)